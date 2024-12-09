ليبيا تشارك باجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب في الإمارات

شارك وزير الدولة لشؤون الاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، في اجتماعات الدورة الـ(20) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، التي عُقدت في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأكد اللافي خلال كلمته “على أهمية توحيد الخطاب الإعلامي العربي وتطوير السياسات الإعلامية بما يواكب التحولات العالمية، مشددًا على دور الإعلام في نقل صورة إيجابية عن الاستقرار في ليبيا، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، موجها الدعوة لكل وزراء الإعلام العرب للمشاركة في أيام طرابلس الإعلامية التي ستنطلق في طرابلس منتصف الأسبوع المقبل”.

وعلى هامش الاجتماع، التقى اللافي، مع عبد الله بن محمد آل حامد، مدير مكتب الإعلام في الإمارات، حيث “ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الإعلامي، خاصة في مجالات التدريب وتطوير القدرات الإعلامية”.

وتأتي هذه المشاركة “تأكيدًا على التزام ليبيا بدعم العمل الإعلامي العربي المشترك وتعزيز دور الإعلام في تحقيق التضامن والتعاون بين الدول العربية”.

شارك وزير الدولة لشؤون الاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، في اجتماعات الدورة الـ(20) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء… تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الاثنين، ٩ ديسمبر ٢٠٢٤