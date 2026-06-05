ليبيا تشارك باجتماعات «منظمة أوبك» في النمسا

شاركت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، في أعمال الدورة الـ145 للجنة الاقتصادية لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، التي انعقدت في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 1 إلى 2 يونيو 2026.

وتركزت النقاشات خلال الاجتماعات على تطورات أسواق النفط العالمية، ومؤشرات الإمدادات والإنتاج ضمن تحالف “أوبك”، إضافة إلى دراسة تأثيراتها على نمو الطلب ومستويات المخزونات العالمية.

كما شارك وفد الوزارة، إلى جانب ممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط، في ورشة عمل نظمتها منظمة “أوبك” يوم 3 يونيو، خُصصت لمناقشة موضوع “بناء وتطوير القدرات الإحصائية لدولة ليبيا”، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة البيانات النفطية.

وتأتي هذه المشاركة ضمن مساعي وزارة النفط والغاز لتعزيز التعاون الفني مع منظمة أوبك، ودعم استقرار أسواق الطاقة، وتطوير أدوات جمع وتحليل البيانات بما يسهم في تحسين صناعة القرار في قطاع النفط الليبي.

هذا وتُعد ليبيا أحد الأعضاء المؤسسين في منظمة أوبك، ويشكل قطاع النفط العمود الفقري للاقتصاد الوطني. وتحرص الدولة على المشاركة الدورية في اجتماعات المنظمة لمتابعة تطورات أسواق الطاقة العالمية، وتعزيز التعاون الفني والإحصائي، خاصة في ظل تقلبات الأسعار والتغيرات في مستويات الإنتاج والطلب العالمي على النفط.