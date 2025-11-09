ليبيا تشارك باجتماعات «منظمة الأمم المتحدة للسياحة» في السعودية

انطلقت في العاصمة السعودية الرياض أعمال الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism) خلال الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر تحت شعار “السياحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.. إعادة تعريف المستقبل”.

وشارك في حفل الافتتاح وزير السياحة بحكومة الوحدة الوطنية المكلف بتسيير وزارة السياحة والصناعات التقليدية نصرالدين الفزاني، بحضور سفير دولة ليبيا لدى إسبانيا والوفد المرافق له.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة، بالإضافة إلى قادة من مختلف القطاعات والمنظمات الدولية.

وتم التطرق خلال الاجتماع إلى دور الابتكار والتقنيات الحديثة في تعزيز التنمية المستدامة والشاملة لقطاع السياحة العالمي.

وفي كلمته خلال الحفل، رحب وزير السياحة السعودي بالمشاركين، مؤكدًا أن هذه الدورة تمثل بداية جديدة من التعاون الدولي في قطاع السياحة، وتشكل فرصة لتحديد مسار نموه للعقود المقبلة.

من جانبه، أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة زوراب بولوليكاشفيلي أن هذا الاجتماع يهدف إلى وضع برنامج عمل مشترك يعزز السياحة المستدامة والشاملة، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من التقنية والذكاء الاصطناعي في التحول الاقتصادي وخلق فرص جديدة للنمو والعمل.