ليبيا تشارك باجتماعات «منظمة العمل الدولية» في جنيف

شاركت دولة ليبيا في اجتماع المجموعة الإفريقية لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية على هامش الدورة (355) للمجلس في جنيف.

وبصفتها عضوًا أصيلاً، ناقش وفد ليبيا مع الدول الإفريقية الأعضاء بنود جدول الأعمال، إضافة إلى دراسة الوثائق المقدمة من الدول لوضع سياسات ومعايير العمل الدولية.

وبحسب وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، شارك الوفد في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الأعضاء بالمجلس، لتوحيد المواقف والخطابات بما يعزز الدعوة لتحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة تحديات سوق العمل في المنطقة، بما في ذلك الأوضاع في دولة فلسطين المحتلة.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على إعداد بيانات موحدة تعكس المواقف المشتركة للدول العربية والإفريقية، لتعزيز دورها داخل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية والدفع نحو سياسات أكثر عدلاً وإنصافًا في ميدان العمل.