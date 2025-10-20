ليبيا تشارك باجتماعات «وزراء الإسكان العرب» في مصر

تشارك وزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية، بوفد رسمي في اجتماعات اللجنة الفنية العلمية الاستشارية التابعة لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة خلال الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر 2025، وذلك تنفيذاً لقرار وزير الإسكان والتعمير أبوبكر عويدات رقم (170) لسنة 2025.

ويضم الوفد كلاً من مدير إدارة البحوث والدراسات ومندوب مكتب التعاون الدولي بالوزارة، ضمن التحضيرات الجارية لإعداد مشروع جدول أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، إلى جانب الإعداد التنظيمي والموضوعي للمنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية، المقرر انعقاده في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر 2025، تحت شعار “استدامة عمرانية.. لمستقبل الأجيال.”

وتؤكد مشاركة وزارة الإسكان والتعمير في هذه الاجتماعات التزامها بدعم مسيرة العمل العربي المشترك، وحرصها على الإسهام الفاعل في صياغة السياسات الإقليمية المعنية بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، بما يتماشى مع التحديات التنموية الراهنة ويعزز تبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا القطاع الحيوي.