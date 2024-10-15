ليبيا تشارك باجتماع الأمناء العامّين للاتحاد البرلماني الدولي

شارك رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل، بصفته عضو الجمعية العامة للأمناء العامين بالاتحاد البرلماني الدولي في اجتماع جمعية الأمناء العامين في الاتحاد البرلماني الدولي، والذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ149 للاتحاد البرلماني الدولي.

وشارك رئيس ديوان مجلس النواب، خلال هذا الاجتماع بصفته عضو جمعية الأمناء العامين في انتخابات رئيس جمعية الأمناء العامين في البرلمانات الوطنية.

وشهد الاجتماع “الاحتفاء بالذكرى السنوية الـ85 لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، وعدد من المناقشات العامة حول البرلمان والمواطن بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الراهنة”.