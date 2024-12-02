ليبيا تشارك باجتماع «الخبراء العرب لمواجهة الجرائم التقنية» في مصر

شارك وفد من الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، في الاجتماع السادس لفريق الخبراء العرب لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، الذي عُقد بمقر جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل.

وناقش الخبراء خلال الاجتماع “تجارب الدول العربية في مواجهة الجرائم التقنية بالإضافة إلى التحديات الناشئة والتداعيات الأمنية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي”.

وجاءت هذه المشاركة “تنفيذاً لقرار رئيس الهيئة رقم (28) لسنة 2024 بهدف متابعة أعمال الفرق الفنية التابعة للجنة العربية الدائمة للاتصالات”.

والجدير بالذكر أن “هذه الاجتماعات تعتبر ضرورية في ظل تزايد التهديدات الإلكترونية حيث تسهم في تبادل المعلومات وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء مما يعزز قدرتها على التصدي لهذه التهديدات وتطوير استراتيجيات فعالة لمكافحة الجرائم التقنية”.