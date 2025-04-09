ليبيا تشارك باجتماع الشبكة العالمية الداعمة للشباب «أمل»

شاركت وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير رندة غريب، نيابةً عن وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية فتح الله الزُّني، في الاجتماع الأول للشبكة العالمية الداعمة لتنافسية الشباب “شبكة الأمل”، حيث عُقد الاجتماع عبر الاتصال المرئي بمشاركة وزراء شؤون الشباب في الدول الأعضاء في الشبكة.

وخلال الاجتماع، “قدّمت وزيرة شؤون الشباب بدولة البحرين، الدولة المؤسسة للشبكة، عرضًا شاملاً حول أبرز مبادرات الشبكة، بما في ذلك إطلاق “دليل شبكة الأمل لأفضل الممارسات الناجحة في مجال تمكين الشباب”، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على جهود الشبكة والدول الأعضاء. كما استعرضت الوزيرة الموقع الإلكتروني الرسمي، والذي يوفّر معلومات حول الدول الأعضاء وأهم مبادراتهم وتجاربهم”.

على صعيدٍ آخر، “تم تسليط الضوء على تعزيز أطر التعاون بين الدول الأعضاء والأمم المتحدة”.

وأكّد فيليبي بولير، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشباب، “على أهمية الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه الدول الأعضاء في صياغة سياسات عالمية تعزز من مشاركة الشباب في المبادرات الدولية”.