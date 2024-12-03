ليبيا تشارك باجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء في القاهرة

ترأس وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، وفد حكومة الوحدة الوطنية، باجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته الخامسة عشر، والذي عُقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، برعاية الجامعة العربية.

واستعرض “الوزراء ملف التعاون مع الدول والتكتلات والمنظمات الاقليمية والدولية ، من بينها التعاون العربي الصيني”.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع “على دعم صناعة المعدات الكهربائية ونقل وتوزيع الكهرباء في الدول العربية، وإقامة المعارض المتخصصة ، والدعوة الى عقد المنتدى العربي السادس حول آفاق توليد الكهرباء والطاقة المتجددة والمعرض المصاحب، إضافة الى اعتماد الوثيقة المعنونة نحو إستراتيجية عربية للهيدروجين الأخضر وإقامة الشبكة العربية للهيدروجين النظيف”.

وأكد الوزير في كلمته “على ضرورة أن تضع الدول العربية إستراتيجية واضحة للاستفادة من الطاقة الشمسية ، وتطوير التكنولوجيا المتعلقة بها ، مشيراً أن حكومة الوحدة الوطنية تُرحب بانشاء السوق العربية المشتركة للطاقة الكهربائية والطاقات المتجددة”.

وتم في ختام الاجتماع “التوقيع على اتفاقيات السوق المشتركة ، الاتفاقية العامة واتفاقية السوق ، كما أصدر المجلس 13 قرار في إطار دعم وتطوير قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة بالمنطقة ، ومعالجة القضايا والمشاكل التي تواجه الكهرباء في قطاع غزة والسودان واليمن، والتأكيد على بدء التحضير لاستضافة وعقد اللقاء العربي الصيني”.

المجلس الوزاري العربي للكهرباء يعقد اجتماعه بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة. ترأس معالي وزير الاقتصاد والتجارة السيد "… تم النشر بواسطة ‏وزارة الإقتصاد والتجارة – ليبيا‏ في الثلاثاء، ٣ ديسمبر ٢٠٢٤