ليبيا تشارك باجتماع «المجلس الاقتصادي والاجتماعي» للوزراء العرب في مصر

شارك وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، في اجتماع “المجلس الاقتصادي والاجتماعي” على مستوى وزراء العرب في دورته العادية (115) يوم الخميس 13 فبراير 2025م بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وشهدت جلسات الاجتماع “مناقشة عدد من البنود المدرجة على جدول الأعمال من أبرزها مشروع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، تطورات الاتحاد الجمركي العربي، كذلك التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2025م، كما تطرق النقاش إلى اتفاقية تهدف إلى تنظيم تبادل الإعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي”.

وأكد الحويج، في كلمته على “استقرار الوضع الاقتصادي في ليبيا وأهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية، كما شدد على ضرورة تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية وتنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي والدوائي وتحويلها إلى خطوات تنفيذية”.

وأشار إلى أن “ليبيا تمتلك المقومات لجذب الاستثمارات العربية، موكداً على دعم ليبيا الكامل للشعب الفلسطيني، مع تجديد الموقف الليبي الثابت اتجاه القضية الفلسطينية”.

وزير الاقتصاد والتجارة يشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء العرب بجمهورية مصر العربية . شارك… تم النشر بواسطة ‏وزارة الإقتصاد والتجارة – ليبيا‏ في الجمعة، ١٤ فبراير ٢٠٢٥