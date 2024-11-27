ليبيا تشارك باجتماع حول «مكافحة الفساد» في قطر

بصفته ممثّلا ومشاركا عن دولة ليبيا؛ شارك رئيس هيئة الرّقابة الإداريّة “عبد الله قادربوه”، أعمال الاجتماع الوزاريّ الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدّول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلاميّ، باستضافة هيئة الرّقابة الإداريّة والشّفافية، قطر، يومي 26-27 نوفمبر 2024م.

وضمّ الحدث “اجتماعا تحضريّا للاجتماع الوزاريّ، ضمّ كبار الموظّفين بأجهزة الرقابة ومكافحة الفساد بدول الأعضاء، تم مِن خلاله اعتماد مشروع الاجتماع الوزرايّ وجملة مِن مشروعات القرارات المقدَّمة مِن بعض دول أعضاء المنظّمة”.

كما شهد الاجتماع “كلمات رسميّة لعدد مِن ممثّلي أجهزة الرّقابة الإداريّة وإنفاذ القانون ومكافحة الفساد، تخلّلها توقيع عدد من دول أعضاء المنظّمة على اتفاقية مكّة المكرّمة لدول أعضاء منظّمة التعاون الإسلاميّ للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد”.

ووقّع رئيس الهيئة على “الاتفاقيّة عن الدولة الليبيّة؛ ليعدّ حدثاً مهمّة يسهم في تعاون دول الأعضاء على مكافحة الفساد وتعزيز النّزاهة والشّفافيّة، ومكافحة غسل الأموال، واسترداد الأموال المنهوبة والمهرّبة، ونجاحا باهرا لهيئة الرّقابة الإدارية في تأكيد دورها الإقليميّ والدّوليّ وتمثيل الدّولة الليبيّة بكافّة الأنشطة والمؤتمرات والملتقيات الدّوليّة المعنيّة بالرقابة الإداريّة والنّزاهة والشّفافيّة ومكافحة الفساد والوقاية منه”.

يذكر أنه شارك في الاجتماع، (56) دولة من دول أعضاء المنظّمة، وعدد من المؤسسات الدولية المتمثّلة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظّمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، إضافة إلى ممثلين عن مجموعة الإيغمونت، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، والبنك الدولي، وجامعة الدّول العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وشبكة GLOBE

ممثلا عن دولة ليبيا، السيد رئيس الهيئة يشارك أعمال الاجتماع الوزاريّ الثّاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدّول… تم النشر بواسطة ‏هيئة الرقابة الادارية – دولة ليبيا‏ في الأربعاء، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤