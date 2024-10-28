ليبيا تشارك باجتماع دول «اتحاد من أجل المتوسط» في برشلونة

أكد وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، خلال مشاركته في الدورة التاسعة لاجتماع وزراء خارجية دول اتحاد من أجل المتوسط بمدينة برشلونة، على موقف بلاده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.

وشدد الباعور، “على ضرورة توفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني، واللبناني لا سيما في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في غزة ولبنان”، داعياً “المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة”.

أكد الباعور، “على أهمية إيجاد حل سياسي عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية المنبثقة عن القمة العربية في العام 2002 بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمته القدس الشريف”.

وأشاد الباعور “بقرار كل من إسبانيا وسلوفينيا بالاعتراف بدولة فلسطين”، معتبراً ذلك “خطوة مهمة نحو دعم حقوق الشعب الفلسطيني”.