ليبيا تشارك باجتماع دول مجموعة السبع الكبرى

وصل وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية لواء عماد الطرابلسي، اليوم الخميس، إلى مدينة نابولي الإيطالية للمشاركة في اجتماع وزراء الداخلية لدول مجموعة السبع الكبرى.

ووفق الوزارة، “تأتي هذه المشاركة بناءً على دعوة رسمية من وزير الداخلية الإيطالي لمناقشة عدد من الموضوعات الأمنية، وآليات التنسيق بين الدول المشاركة، وعلى رأسها قضايا الهجرة غير الشرعية، ومكافحة عصابات الاتجار بالبشر”.

وكان استقبل “الطرابلسي”، لدى وصوله إلى مطار نابولي قائد المطار، وممثلة وزارة الداخلية الإيطالية، وسفير ليبيا لدى إيطاليا “مهند يونس”، إلى جانب مندوب عن وزارة الخارجية الإيطالية.

هذا وتضم مجموعة السبع الكبرى، الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وفرنسا، وكندا، وألمانيا، واليابان، بالإضافة إلى وزيري الداخلية في كل من الجزائر وتونس.