ليبيا تشارك باجتماع طارئ لوزراء «الشؤون الاجتماعية» العرب

شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبوبكر الكيلاني في أعمال الدورة غير العادية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، التي عُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأكدت الكيلاني خلال الاجتماع على ضرورة اعتماد خطوات تنفيذية عاجلة وفاعلة، تقوم على توحيد الجهود العربية وتسريع وتيرة التدخلات الإنسانية، لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر تضررًا ومنع تفاقم الأوضاع الاجتماعية في المناطق المتأثرة.

وتركزت أعمال الدورة على تنسيق موقف عربي موحد لدعم فلسطين ولبنان، عبر تفعيل آليات الاستجابة العاجلة وتكثيف برامج الإغاثة الاجتماعية، مع التأكيد على تعزيز جاهزية المؤسسات الاجتماعية العربية وتطوير أدوات التدخل السريع بما يتوافق مع طبيعة الأزمات المختلفة.

وشددت الكيلاني على أهمية تبني مبادرات عملية تعزز التضامن العربي وتدعم الاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن الاجتماع ناقش مجموعة من المقترحات الرامية لتعزيز كفاءة الاستجابة العربية المشتركة وتوسيع نطاق الدعم للدول المتضررة.

وجددت وزيرة الشؤون الاجتماعية التزام ليبيا بالمساهمة الفاعلة في الجهود العربية المشتركة، ودعم المبادرات الإنسانية الرامية إلى تخفيف المعاناة وتعزيز التماسك الاجتماعي في المنطقة.