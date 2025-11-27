ليبيا تشارك باجتماع في إيطاليا لـ«تعزيز أمن الحدود»

شاركت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، في أعمال الاجتماع السابع للجنة التوجيهية الخاصة بمشروع الإدارة المتكاملة لأمن الحدود، والذي انعقد في العاصمة الإيطالية روما بمشاركة وفود أمنية من الجانبين.



ومثّل الوزارة وفد رفيع المستوى ضم رئيس جهاز حرس الحدود، ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل، ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي، ورئيس لجنة صندوق الرعاية الاجتماعية.

وناقش الاجتماع تقييم نشاطات المشروع المشترك بين وزارتي الداخلية في ليبيا وإيطاليا، الهادف إلى دعم جهود تأمين الحدود وتعزيز القدرات الأمنية في مجال الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية، بما يسهم في رفع جاهزية الأجهزة الأمنية وتطوير منظومة الإدارة الشاملة للحدود.

هذا ويُعدّ مشروع الإدارة المتكاملة لأمن الحدود أحد أهم برامج التعاون بين ليبيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تقوية منظومة الحماية الحدودية في ليبيا في ظل تحديات الهجرة غير الشرعية والتهريب.

وتزايد اهتمام الجانب الأوروبي بالمشروع خلال السنوات الأخيرة مع ارتفاع تدفقات الهجرة عبر المتوسط.

وأُطلق المشروع بعد عام 2017 كجزء من حزمة مبادرات أوروبية لدعم استقرار الحدود الجنوبية والبحرية لليبيا، وشمل تدريب عناصر أمنية وتجهيز نقاط مراقبة وتوفير دعم تقني ولوجستي.

وشهدت الاجتماعات السابقة خطوات لتوسيع التعاون ليشمل أمن السواحل وتعزيز قدرات الاستجابة السريعة.