ليبيا تشارك باجتماع لـ«منظمة التعاون الإسلامي» في باكو

شاركت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية، في الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عُقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة وزراء ونواب وزراء العمل وممثلي الدول الأعضاء في المنظمة.

وترأس الوفد الليبي الدكتور علي الهادي الماقوري، وكيل وزارة العمل لشؤون الاستخدام، ورافقه مفتاح القاضي، مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، وخالد المبروك، مدير مكتب شؤون الديوان والمتابعة.

وشارك الوفد الليبي بفاعلية في مداولات الاجتماع، الذي تناول موضوعات مثل الهيكل التنظيمي، اللوائح المالية والإدارية للمركز، بالإضافة إلى الخطة الاستراتيجية الثلاثية والميزانية المقترحة للفترة 2026-2028، إلى جانب آليات التنسيق بين الدول الأعضاء في قضايا سوق العمل والسلامة والصحة المهنية.

ويعكس هذا الاجتماع الدور المحوري للمركز في توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء، من أجل تعزيز العمل اللائق والحماية الاجتماعية في الدول الأعضاء، حيث أكدت ليبيا مجددًا التزامها بالعمل المشترك في هذا المجال.