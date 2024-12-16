ليبيا تشارك باجتماع مجلس وزراء الإسكان العرب في الجزائر

وصل وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية “أبوبكر الغاوي”، إلى دولة الجزائر للمشاركة في الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، والمؤتمر الوزاري العربي الثامن للإسكان.

هذا وكان في استقباله الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة “عطية سعيد”، وبحضور وزيرة التجهيز والإسكان، “سارة الزعفراني”، وسفير ليبيا بالجزائر “صالح هامة”، ووكيل الوزارة لشؤون التخطيط “محمد الشريف”، والوفد المرافق له.

ومن المقرر أن يقوم الوزير “بتسليم رئاسة المجلس إلى وزير الإسكان والتعمير الجزائري، وذلك بعد أن استضافت دولة ليبيا الدورة السابقة، مما يعكس استمرار التعاون العربي في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية لتحقيق الأهداف المشتركة”.