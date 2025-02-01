ليبيا تشارك باجتماع مجلس «وزراء الشباب والرياضة العرب» في بغداد

شارك وزير الرياضة “عبد الشفيع الجويفي”، في اجتماعات الدورة (48) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، بالعاصمة العراقية بغداد، بحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي “محمد السوداني ” ووزراء الشباب والرياضة العرب وعدد من المسؤولين والقياديين.



وتناول المجتمعون خلال هذه الدورة “كل ما يتعلق بتحقيق المصالح المشتركة ودعم الكفاءات الشابة، وفتح كل أفاق التميز والنجاح أمامهم على جميع الأصعدة، وعلى المستوى الرياضي بشكل خاص”.

وخلال الاجتماع، تابع وزير الرياضة، صحبة نظرائه الوزراء “عروضًا مرئية حول عدد من البرامج الرياضية والشبابية في عديد الدول العربية، ثم ناقشوا في جلسة مغلقة الموضوعات المطروحة للنقاش ليصدر حيالها عدد من القرارات، في مقدمتها إقامة العديد من البرامج والأنشطة في عدد من الدول العربية وفتح آفاق التعاون المشترك بين مختلف القطاعات الرياضية والشبابية بهدف تعزيز التواصل بين الشباب العربي”.

كلمة معالي وزير الرياضة أ. "عبد الشفيع الجويفي " في اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته الـ48 الذي تستضيفه العاصمة العراقية بغداد #وزارة_الرياضة #حكومة_الوحدة_الوطنية #مكتب_الإعلام_والتواصل تم النشر بواسطة ‏وزارة الرياضة بدولة ليبيا Ministry of Sports Libya‏ في الجمعة، ٣١ يناير ٢٠٢٥

معالي الوزير يشارك في اجتماع الدورة الـ48 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب شارك معالي وزير الرياضة "أ. عبد الشفيع… تم النشر بواسطة ‏وزارة الرياضة بدولة ليبيا Ministry of Sports Libya‏ في الجمعة، ٣١ يناير ٢٠٢٥