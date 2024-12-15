ليبيا تشارك باجتماع «منظمة الدول العربية المصدرة للبترول» في الكويت

شارك وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية خليفة عبدالصادق، في الاجتماع الوزاري الـ 113 لمجلس وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك)، في الكويت.

وناقش الاجتماع عدة قضايا أبرزها، “تغيير اسم منظمة الدول العربية المصدرة للبترول الاوابك إلى الاسم الجديد “المنظمة العربية للطاقة” وكذلك تغيير شعارها وهويتها البصرية”.

وتهدف التغييرات إلى “تعزيز توجه المنظمة صوب الطاقة بمختلف أنواعها ومنها الطاقات المتجددة، كما ناقش الاجتماع مقترح ميزانية المنظمة التقديرية لسنة 2025 وعددا من البنود المالية الأخرى والمكافآت”.

وتطرق الاجتماع إلى “تفعيل قرار مجلس وزراء المنطمة حول مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وتبني تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، واتفق المجتمعون على تمديد عمل معهد النفط العربي للتدريب التابع للمنظمة، واستمرار دولة الكويت في رئاسة الدورة القادمة والاجتماع الوزاري القادم”.



كما شهد الاجتماع “تكريم الفائزين بجائزة أوابك العلمية وهي جائزة تمنح لأصحاب الرسائل العلمية المميزة المتعلقة بقطاع الطاقة، ومجالاته المختلفة، وتشجيع نشاط الدراسات والبحث العلمي”.

واستهل هذا الحدث “باستقبال رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت أحمد العبدالله الاحمد للوزراء المشاركين في هذا الاجتماع لمنظمة الاوابك مرحبا بهم وبتواجدهم في ضيافة دولة الكويت”.