ليبيا تشارك باجتماع منظمة العمل الدولية في جنيف

شاركت ليبيا بصفتها عضواً أصيلاً في الاجتماع الـ352 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، المنعقد في جنيف، سويسرا، خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 7 نوفمبر 2024.

وبحسب ما نشرت وزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية، “ناقش الاجتماع عدة قضايا محورية تشمل سياسات العمل العالمية، ومتابعة تنفيذ معايير العمل الدولية، وبرامج الميزانية والعمالة، إضافة إلى موضوعات تتعلق بالعمل على المستوى الدولي”.

هذا و”يعد مجلس الإدارة منبراً لتبادل الآراء حول تطبيق معايير العمل الدولية وإقرار السياسات التي تؤثر على سوق العمل الدولي، وتضم المنظمة 186 دولة في عضويتها، بينما يضم المجلس في اجتماعاته 28 ممثلاً عن الحكومات، و18 ممثلاً لأصحاب الأعمال، و18 ممثلاً للنقابات العمالية الذين تم انتخابهم في يونيو الماضي”.