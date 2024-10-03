ليبيا تشارك باجتماع منظمة العمل العربية في القاهرة

شارك وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا، في اجتماعات الدورة 101 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقدة بالقاهرة.

وتم خلال الاجتماع، “مناقشة جدول الأعمال الذي تضمن عدة بنود هامة، ومن أبرز هذه البنود استعراض التقارير المتعلقة بأنشطة المنظمة وتقييم جهود الدول الأعضاء في تعزيز سياسات التشغيل”.

وبحسب وزارة العمل، “تناولت الاجتماعات التحديات التي تواجه سوق العمل في المنطقة العربية، خاصة الأوضاع الحالية في غزة ولبنان، والاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها الشعبان الفلسطيني واللبناني من قبل الكيان الصهيوني”.

كما “تمت مناقشة تأثير الأزمات الاقتصادية والإنسانية على ظروف العمال في هاتين المنطقتين، مع التأكيد على ضرورة دعم العمال وحماية حقوقهم في ظل التحديات الصعبة، وتمم التأكيد خلال الاجتماعات على أهمية تعزيز التضامن العربي وبحث سبل تقديم المساعدة لمعالجة هذه القضايا”، وفق بيان الوزارة.