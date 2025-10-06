ليبيا تشارك باجتماع «وزراء الأمن السيبراني العرب» في السعودية

شاركت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية في أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، التي استضافتها المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 في مدينة الرياض.

وترأس الوفد الليبي رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، وضم ممثلين عن الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات والهيئة العامة للمعلومات.

ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون العربي المشترك لبناء فضاء سيبراني آمن وموثوق، وتنسيق الجهود لحماية البنية التحتية الرقمية بما يسهم في دعم النمو والتنمية المستدامة في دول الجامعة العربية.

وألقى رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، المهندس عبد الباسط سالم الباعور، كلمة باسم ليبيا أكد فيها التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الاجتماع الأول للمجلس من خلال إعداد الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، مشددًا على أن الأمن السيبراني لم يعد خيارًا تقنيًا بل أصبح ضرورة استراتيجية وأمنية وركيزة أساسية لبناء الاقتصاد الرقمي وتعزيز التنمية.

كما قدم رئيس الوفد الليبي عدداً من التوصيات المهمة، منها تفعيل الفريق العربي للاستجابة للحوادث المعلوماتية والشبكية، وإنشاء منصة عربية مشتركة لتبادل المعلومات حول التهديدات السيبرانية، وتعزيز التعاون في تطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بالأمن السيبراني، وإطلاق منصة توعوية عربية حول كيفية التعامل مع المخاطر السيبرانية.

وفي ختام كلمته، أكد تطلع ليبيا إلى أن تسهم هذه الدورة في تسريع تنفيذ الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني وتعزيز آليات التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء.

وتناول المجلس خلال الاجتماع عدداً من القضايا المشتركة، أبرزها إقرار مشروع الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني، والموافقة على انضمام المجلس إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، إلى جانب بحث الانضمام لعدد من المنظمات الدولية المتخصصة، واستعراض أوراق عمل مقدمة من الدول الأعضاء لتعزيز التضامن والتكامل العربي في مجال الأمن السيبراني.