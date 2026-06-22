مشاركة ليبية في اجتماع «وزراء الخارجية العرب» بالأردن

شارك وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، اليوم الاثنين، في أعمال الاجتماع المستأنف للدورة العادية (165) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، والذي عُقد في العاصمة الأردنية عمّان.

وجاء الاجتماع استكمالاً لأعمال الدورة العادية الـ165 التي انعقدت في مارس الماضي برئاسة البحرين عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث ناقش الوزراء العرب عدداً من القضايا السياسية والأمنية والتطورات الإقليمية، إلى جانب الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس.

وسبق الجلسة الوزارية اجتماع تشاوري مغلق لوزراء الخارجية العرب، خُصص لتنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا المطروحة، بما يعزز العمل العربي المشترك ويدعم الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

وشهدت الجلسة العامة مناقشة عدد من الملفات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها إقرار تعيين وزير الخارجية المصري الأسبق، نبيل فهمي، أميناً عاماً لجامعة الدول العربية، استناداً إلى التفويض الصادر عن القادة العرب خلال القمة العربية الأخيرة.

وأكد الاجتماع أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الدول العربية تجاه القضايا الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ودعم المصالح العربية المشتركة.