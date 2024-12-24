ليبيا تشارك باجتماع «وزراء الشؤون الاجتماعية العرب» في البحرين

مثّل وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفد رسمي برئاسة وكيل الوزارة لشؤون المؤسسات، حاتم زغيل، وبمشاركة الخبير الاجتماعي بالوزارة، علي فرج، في اجتماع كبار المسؤولين التحضيري للدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الذي عُقد في العاصمة البحرينية المنامة.

وشهد الاجتماع “مناقشة عدد من الموضوعات المحورية المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها قضايا الإعاقة، دعم الأسر المنتجة، والاستعدادات للقمة التنموية العربية والقمة العالمية للإعاقة”.

وأسفر الاجتماع عن “اختيار ليبيا لعضوية المجلس التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، إلى جانب الموافقة على استضافة ليبيا لندوة رفيعة المستوى حول تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن، ضمن أنشطة الصندوق العربي للعمل الاجتماعي”.

ويُعد مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب “إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، ويعمل على تنسيق السياسات الاجتماعية بين الدول الأعضاء، بما يحقق التكامل الإقليمي في مجالات التنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر والإعاقة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، كما يسهم المجلس في تعزيز العمل العربي المشترك من خلال إطلاق مبادرات وبرامج تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في الدول العربية”.