ليبيا تشارك باجتماع «وزراء الشباب والرياضة العرب» في العراق

شارك وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالشفيع الجويفي”، الخميس، في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته 71، الذي أقيم في بغداد بالعراق.

وقال الوزير: “إن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية لمجلس وزراء الشباب والرياضة الذي يعمل في نطاق جامعة الدول العربية، ويهدف إلى تحقيق التعاون والتنسيق والتكامل والخطط، والبرامج والدراسات في مجالات الشباب والرياضة، وذلك لتوحيد مواقف الدول العربية في الاجتماعات والمؤتمرات الإقليمية والدولية الشبابية والرياضية، إلى جانب الإشراف على الدورات الرياضية العربية، بالتعاون مع اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية”.