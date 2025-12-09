ليبيا تشارك باعتماد «إعلان الجزائر» لتعزيز المنصات الرقمية بإفريقيا

شاركت دولة ليبيا، ممثلة في رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية عبد الباسط الباعور، في النقاشات العربية والإفريقية والدولية التي أفضت إلى اعتماد إعلان الجزائر حول المنصات الرقمية العادلة والآمنة والمسؤولة في إفريقيا.

ويشكل هذا الإعلان إطارًا قارّيًا رائدًا يضع أسسًا تنظيمية متوازنة لمنصات الخدمات الرقمية (OTT)، بما يعزز حماية المستخدم، ويدعم السيادة الرقمية، ويسهم في دفع التنمية المستدامة داخل القارة.

وتأتي مشاركة ليبيا في هذا الإعلان امتدادًا لدورها في تطوير الأطر التنظيمية الرقمية، حيث سبق أن قدمت مقترحًا متكاملًا للاتحاد الإفريقي للاتصالات، وللجنة المعنية بمراجعة قمة WSIS+20 التابعة للأمم المتحدة.

وتسعى ليبيا من خلال هذه الجهود إلى تعزيز الحوكمة الرقمية وتأسيس بيئة رقمية أكثر أمانًا وعدالة.