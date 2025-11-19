ليبيا تترأس اجتماع «مجلس وزراء الصحة العرب» في مصر

عُقِد الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025، الاجتماع السابع عشر للجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة دولة ليبيا ممثلة في الدكتور عدنان محمد عيسى، مدير مكتب وكيل عام وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية.

وضم الوفد الليبي كلًا من عبدالرحمن محمد الشويرف، رئيس قسم المتابعة بإدارة التفتيش بوزارة الصحة، والدكتورة كريمة أرحومة السريز، مستشار بالمندوبية الليبية.

وجاء الاجتماع لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، في إطار التحضير لأعمال الدورة 63 لمجلس وزراء الصحة العرب على المستوى الوزاري، المقرر عقدها في ليبيا.