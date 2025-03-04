ليبيا تشارك بالاجتماع التحضيري لـ«القمة العربية» في مصر

شارك وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، في الاجتماع التحضيري لوزراء الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، الذي يسبق اجتماع القمة العربية غير العادية على مستوى رؤساء الدول، المقرر عقده اليوم في القاهرة.

وتم خلال الاجتماع “التأكيد على الموقف الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، والذي تجسده سياسة الدول الأعضاء في كافة المحافل الدولية والإقليمية”.

وجددت الدول الأعضاء “رفضها القاطع لأي ممارسات تهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة أو تغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي الفلسطينية”، مؤكده على أن “هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الجنائي الدولي”.

وفي ختام الاجتماع، “تم اعتماد البيان الذي سيعرض على قادة الدول العربية، وقد جددت الدول الأعضاء وقوفها ودعمها الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق”، مؤكدة على “ضرورة إرسال رسالة واضحة بأن الشعب الفلسطيني ليس وحيداً، وأن الدول العربية تقف إلى جانبه حتى تحقيق تطلعاته المشروعة”.