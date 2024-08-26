ليبيا تشارك بالاجتماع العربي للحد من المخاطر

شاركت وزارة الحكم المحلي، ممثلة عن حكومة الوحدة الوطنية، خلال اليومين الماضيين في الاجتماع الثاني للوزراء المعنيين بشؤون الحد من مخاطر الكوارث المنعقد بالقاهرة، حيث مثل الوزارة مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي، إبراهيم بن دخيل، وذلك بتكليف من وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي.

أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح إبراهيم بن دخيل، “على ضرورة تكاتف الجهود العربية وتبادل الخبرات والدراسات المتعلقة بالكوارث الطبيعية، وفق أهداف التنمية المستدامة وبرامج التكيف والتخفيف ، كما أكد على أهمية إنشاء جسم وطني يتولى إدارة ووضع استراتيجية شاملة للحد من مخاطر الكوارث”.

وأشار إلى أن “دولة ليبيا ستبذل قصارى جهدها في تقديم الدعم للأشقاء في فلسطين لتعزيز قدراتهم للحد من مخاطر الكوارث، خاصة من جراء الاحتلال الصهيوني، مؤكدا موقف حكومة الوحدة الوطنية والشعب الليبي الداعم للشعب الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له من ظلم واعتداءات من قبل الاحتلال الصهيوني”.

وأعرب “عن شكره لرئيس الاجتماع ممثل مملكة البحرين على جهوده، كما أثنى على جهود الأمانة العامة والأمانة الفنية بجامعة الدول العربية ونقاط الاتصال والخبراء القانونيين المشاركين من جميع الدول العربية لإعداد مسودة النظام الأساسي لاستراتيجية الحد من مخاطر الكوارث وآلية عملها”.

وأفاد بأنه “سيقوم من خلال اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماع الوزاري بالتنسيق مع بعض المنظمات الدولية والوفود الدولية في فتح مجالات التعاون وتبادل الخبرات في مكافحة التلوث وبرامج التكيف والتخفيف من تغير المناخ وبرامج الحد من مخاطر الكوارث من خلال آليات التنبؤ المبكر والاستعداد والصمود والتعافي، مشيرا إلى تواصله مع وفود الدول التي لها خبرة على صعيد استراتيجيات الحد من الكوارث كالمغرب والجزائر للتعاون المشترك والاستفادة من خبرتهم السابقة في آلية التعامل مع الكوارث واحتواء الأزمات”.

شاركت وزارة الحكم المحلي، ممثلة عن حكومة الوحدة الوطنية، خلال اليومين الماضيين في الاجتماع الثاني للوزراء المعنيين بشؤون… تم النشر بواسطة ‏وزارة الحكم المحلي – ليبيا‏ في الأحد، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤