ليبيا تشارك بالمؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة «روسيا إفريقيا»

ترأس وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، وفد دولة ليبيا في المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة بين روسيا وإفريقيا الذي عقد في إقليم سيريوس الفدرالي، وناقش مجموعة واسعة من القضايا الحيوية التي تهم القارة الإفريقية والجمهورية الروسية، بما في ذلك تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، والعلوم والتكنولوجيا.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد الباعور، “على أهمية تعزيز التعاون و الشراكة التي تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية”، مشدداً على “أهمية مكافحة الإرهاب والتطرف، ومؤكداً دعم دولة ليبيا لكافة الجهود الدولية المبذولة في هذا الصدد”.

ومن أبرز نتائج المؤتمر، “اعتماد بيان مشترك “أفريقي/روسي” بشأن تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، والذي تضمن التأكيد على أهمية التنسيق بين الدول الأفريقية وروسيا لمواجهة هذا التهديد المشترك”.