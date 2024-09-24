ليبيا تشارك بالمنتدى البرلماني الدولي في نيويورك

شارك النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري ورئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل، في أعمال المنتدى البرلماني الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي تحت شعار “البرلمانات والتعددية: الفرص المتاحة من خلال الميثاق للمستقبل” الذي أقيم على هامش قمة المستقبل في مدينة نيويورك.

وشهد المنتدى “إلقاء عدد من الكلمات تمحورت حول فعالية الاتحاد البرلماني الدولي في قمة المستقبل في نيويورك حيث رحبت رئيس الاتحاد البرلماني الدولي الدكتورة توليا أكسون، بالاعتراف القوي بدور البرلمانات في الأمم المتحدة الذي جاء في الإجراء 57 من الميثاق، مضيفة بأنه ميثاق المستقبل يوفر مسارًا واضحًا لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولإصلاح النظام المتعدد الأطراف”.

وأكد الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، مارتن تشونغونغ، على أن “هناك أهداف رئيسية للاتحاد البرلماني الدولي للعمل مع الأمم المتحدة”.

وأوضح أن “الاتحاد البرلماني الدولي طور العديد من الأدوات، وأتقن العديد من العمليات التي تهمنا في الأمم المتحدة”.

وأشار إلى أن “التحدي الحقيقي في هذه المرحلة ليس في ابتكار أدوات وعمليات جديدة بقدر ما هو في تحسين استخدام تلك الموجودة بالفعل”.

الجدير بالذكر أن “المنتدى ركز على دور البرلمانات في الأمم المتحدة، وتقييم التقدم المحرز حتى الآن وتقييم الفرص المتاحة للمشاركة البرلمانية الأعمق مع الأمم المتحدة في المستقبل وسيقدم استجابة برلمانية أولى لميثاق المستقبل”.