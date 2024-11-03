ليبيا تُشارك بمنتدى دولي في باكستان حول العدالة وسيادة القانون

شارك أعضاء مجلس النواب ربيعة أبوراس وعائشة شلبي، بصفتهما عضوتين في المجموعة البرلمانية “برلمانيون من أجل العمل العالمي” في المنتدى السنوي الخامس والأربعين والدورة الثالثة عشرة للجمعية الاستشارية للبرلمانيين من أجل العمل العالمي بشأن المحكمة الجنائية الدولية وسيادة القانون (CAP-ICC)، في باكستان.

وبحسب مجلس النواب، “شهد المنتدى مشاركة واسعة من البرلمانيين والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين وممثلي المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية وممثلي منظمات المجتمع المدني”.

ويهدف المنتدى “إلى وضع آليات لمتابعة التزامات الأعضاء في برلماناتهم الوطنية لضمان بذل جهود متضافرة لإغاثة الإنسانية في محنتها، كما تم خلاله الإعلان عن “خطة إسلام آباد للعمل العالمي من أجل العدالة الدولية”.

الجدير بالذكر أن “المنتدى السنوي الخامس والأربعين والدورة الثالثة عشرة للجمعية الاستشارية للبرلمانيين من أجل العمل العالمي بشأن المحكمة الجنائية الدولية وسيادة القانون عُقد على مدى يومين في العاصمة الباكستانية إسلام آباد”.