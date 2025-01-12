ليبيا تشارك باجتماع مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط في الكويت

شارك وزير التخطيط المكلف بحكومة الوحدة الوطنية وعضو مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط، محمد الزيداني، في الاجتماع السنوي للمجلس الذي عُقد يومي 8 و9 يناير 2025 في دولة الكويت، بحضور ممثلي الدول الأعضاء.

وناقش الاجتماع “تقارير المعهد الإدارية والفنية والمالية، وأقر استراتيجية المعهد للأعوام 2025-2030، التي تهدف إلى دعم جهود التنمية المستدامة في الدول العربية”.

كما شهد الاجتماع “إطلاق المرحلة الثانية من “مؤشر كفاءة الإنفاق الحكومي في الدول العربية”، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية وكفاءة إدارة الموارد الحكومية”.

وأكد الوزير، خلال مداخلته، “أهمية المؤشر كأداة استراتيجية لتحسين إدارة الإنفاق الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة تعزيز البرامج التدريبية التي تشمل المؤسسات الليبية كافة، لدعم بناء القدرات الوطنية”.

عقد مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط في الكويت اجتماعه السنوي يومي الأربعاء والخميس الموافق 8-9 يناير 2025، بحضور معالي… تم النشر بواسطة ‏وزارة التخطيط‏ في الأحد، ١٢ يناير ٢٠٢٥