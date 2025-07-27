ليبيا تشارك بـ«الأولمبياد المعلوماتية الدولي» في بوليفيا

بدعم من الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية، وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، تشارك دولة ليبيا في فعاليات الأولمبياد الدولي للمعلوماتية (IOI 2025) الذي تنطلق أعماله غداً الإثنين بمدينة سوكريه بجمهورية بوليفيا، بمشاركة أكثر من 90 دولة من مختلف أنحاء العالم.

ويمثل ليبيا في هذا الحدث العلمي العالمي الطالبان موسى أبوبكر موسى والبراء خالد عبدالجليل، بعد أن نالا الترتيبين الأول والثاني خلال التصفيات الوطنية التي نظمتها اللجنة العلمية للأولمبياد الليبي للمعلوماتية نهاية يونيو الماضي. ويتولى قيادة الفريق الليبي المشارك المهندس صفوان بونه، عضو اللجنة العلمية.

وتُعد هذه المشاركة فرصة متميزة لإبراز كفاءات الشباب الليبي في البرمجة والتفكير المنطقي على المستوى الدولي، وتعزيز حضور ليبيا في المحافل العلمية العالمية، بما يعكس الاهتمام المتزايد بالتحول الرقمي والتقني في قطاع التعليم.

وتأتي هذه المشاركة ضمن برنامج منظم وممول من الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية، بالتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم، في خطوة استراتيجية تهدف إلى رعاية المواهب التقنية الناشئة، وتطوير قدرات الطلبة الليبيين في مجالات علوم الحاسوب.