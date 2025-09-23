ليبيا تشارك بـ«الاجتماع التشاوري السنوي لوزراء الخارجية العرب» في نيويورك

شارك وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، في أعمال الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، والذي عُقد على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وناقش الاجتماع مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وتم تبادل وجهات النظر والتنسيق بشأن الملفات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة، بما يسهم في تعزيز الموقف العربي الموحد في المحافل الدولية.

وتطرق الاجتماع إلى سبل تطوير العمل العربي المشترك، وتكثيف الجهود الدبلوماسية لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، مع التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وأهمية دعمها على مختلف المستويات الدولية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص ليبيا على المساهمة الفاعلة في دعم التضامن العربي، وتعزيز مسارات الحوار والتعاون بما يخدم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في الوطن العربي والمنطقة.