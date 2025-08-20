ليبيا تشارك بـ«البطولة العربية المدرسية 2025» في عمان

يُشارك الوفد الليبي في فعاليات البطولة العربية الرياضية المدرسية 2025، التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمّان، وسط حضور واسع من الوفود الطلابية الممثلة لدول الوطن العربي.

ويمثل ليبيا في هذه البطولة منتخبان في كرة القدم الخماسية وكرة السلة، إلى جانب مشاركة علمية متميزة من خلال تقديم ورقة بحثية بعنوان: “البرامج والأنشطة الرياضية المدرسية لذوي الإعاقة”، ضمن أعمال الملتقى العربي الرابع للمسؤولين عن الرياضة المدرسية.

وشارك الوفد الليبي يوم أمس في حفل افتتاح البطولة، الذي حضره القائم بالأعمال بسفارة ليبيا لدى الأردن، إلى جانب ممثلي الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب، وإدارة إفراز النشاط المدرسي بوزارة التربية والتعليم.

ويستهل المنتخب الليبي لكرة القدم الخماسية مشواره في البطولة اليوم بمواجهة منتخب سلطنة عُمان، بينما تنطلق يوم غد الخميس مباريات منتخب كرة السلة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص وزارة التربية والتعليم، وبدعم من حكومة الوحدة الوطنية، على تعزيز حضور ليبيا في المحافل التربوية والرياضية العربية، وتنمية المهارات البدنية والثقافية للطلبة.