ليبيا تشارك بـ«الدورة 102» لـ«منظمة العمل العربية» في القاهرة

انعقدت الدورة 102 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية في القاهرة يومي 27 – 28 فبراير 2025، بمشاركة وفد برئاسة وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المهندس علي العابد الرضا، وبحضور المدير العام للمنظمة، وممثلي جامعة الدول العربية، ووزراء العمل من مصر وقطر، بالإضافة إلى ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال.

وناقش الاجتماع “عدة قضايا رئيسية، منها التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية، حيث تم إدانة الممارسات الإسرائيلية التي تستهدف تهجير سكان غزة. كما تم إستعراض تقارير الرقابة المالية لمكتب العمل العربي، التي أكدت على أهمية تعزيز الشفافية في الإدارة المالية، إضافة إلى ذلك، تم مناقشة مشروع استراتيجية ريادة الأعمال، الذي يهدف إلى تحفيز الاقتصادات العربية الناشئة ودعم رواد الأعمال في المنطقة”.

وأشاد المشاركون بمبادرة الوزير، “التي تدعو إلى تمثيل فلسطين في قائمة رواد العمل العربي، كخطوة رمزية تعزز الدعم للحقوق الفلسطينية”.