ليبيا تشارك بـ«المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل» في قطر

شارك وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المهندس علي العابد الرضا، اليوم الخميس، في أعمال الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، التي انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة أكثر من 50 دولة إسلامية، تحت شعار: “تجارب محلية، إنجازات عالمية، قصص نجاح في العالم الإسلامي”.

ويناقش المؤتمر استراتيجيات منظمة التعاون الإسلامي لتطوير أسواق العمل وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية في الدول الأعضاء، إلى جانب استعراض المبادرات والمشروعات المشتركة الهادفة للحد من البطالة وتنمية المهارات وبناء القدرات البشرية.

كما يبحث المشاركون التحديات التي تواجه سوق العمل في ظل التحولات العالمية المتسارعة، وخاصة المتعلقة بالتغيرات التكنولوجية والاقتصادية، وسبل مواجهتها لتعزيز الاستدامة والتنمية الشاملة.

ويعد المؤتمر منصة رئيسية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الإسلامية في مجالات العمل والتأهيل والتشغيل، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير رأس المال البشري وتحقيق العدالة الاجتماعية.