ليبيا تشارك بـ«المؤتمر الدولي السابع للسلامة والصحة المهنية» في الرياض

شارك وفد من وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، في فعاليات المؤتمر الدولي السابع للسلامة والصحة المهنية، الذي يُعقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 4 إلى 6 مايو 2025، تحت شعار: “تعزيز ثقافة الوقاية في بيئة العمل”.



وترأّس الوفد عبدالناصر العقيلي، وكيل الوزارة لشؤون التأهيل، وضم الوفد عددًا من المختصين في مجال السلامة والصحة المهنية بالوزارة.

وشهد المؤتمر حضورًا رفيع المستوى من وزراء العمل والخبراء والمختصين من مختلف دول العالم، حيث تناول أحدث السياسات والتجارب والممارسات المتعلقة بتعزيز بيئة العمل الآمنة والصحية، إضافة إلى سبل ترسيخ ثقافة الوقاية وتقليل الحوادث والإصابات المهنية.

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود الوزارة لتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية في ليبيا، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل المحلية.