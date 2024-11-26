 ليبيا تشارك بـ«المؤتمر الدولي للتعليم والتدريب» في تونس

شاركت وزارة العمل والتاهيل بحكومة الوحدة الوطنية، متمثلة في مدير ادارة متابعة مراكز التدريب النوعية آمال صافار في فعاليات المؤتمر الدولى للتعليم والتدريب الحديث، والذي يشرف عليه المركز الدولى للتدريب.

وانعقد المؤتمر “بمدينة الحمامات التونسية في الفترة 22-24 نوفمبر 2024م، بمشاركة خبراء ومختصين في مجالات التعليم والتدريب من عدة دول عربية منها الجزائر، العراق، تونس، و فلسطين”.

ويهدف المؤتمر إلي “إيجاد استراتيجيات حديثة لمنهجية التعليم والتدريب، وجودة التعليم والتدريب بالمؤسسات التعليميه والتدريبية، وتوظيف التكنولوجيا للعملية التعليمية والتدريبية”.

وكانت مشاركة الوزارة عبر “تقديم عرض مرئي تم الاستعراض فيه خطط التدريب المهني، وايضاً ابرز الإنجازات التي عملت عليها الوزارة في مجال التدريب، بما فيها فكرة التدريب المتنقل”.

وزارة العمل والتأهيل تشارك في المؤتمر الدولي للتعليم والتدريب بتونس . تونس | نوفمبر 2024م شاركت وزارة العمل والتاهيل… تم النشر بواسطة ‏وزارة العمل والتأهيل – ليبيا‏ في الثلاثاء، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤