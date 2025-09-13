ليبيا تشارك بـ«المعرض التجاري الدولي» في البوسنة والهرسك

شاركت ليبيا في فعاليات المعرض التجاري الدولي ZEPS 2025 بمدينة زينييتسا – البوسنة والهرسك خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2025، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية.

وجاءت المشاركة الليبية عبر جناح رسمي أشرفت عليه الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، ضم ثمانية عارضين يمثلون قطاعات استراتيجية تشمل النفط والغاز، صناعة الحديد والصلب، الخدمات اللوجستية، الصناعات الإنشائية، والقطاع الاستثماري، بهدف عرض القدرات الوطنية وإبراز الفرص الاستثمارية أمام الشركاء الدوليين.

وشهدت الفعاليات تنظيم لقاءات عمل مباشرة، وحلقات نقاشية، وعروض ترويجية أسهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون بين الشركات الليبية ونظيراتها الأجنبية، بما يعزز فرص التبادل التجاري والاستثماري.

وتأتي المشاركة ضمن جهود الهيئة لدعم الصادرات الليبية وتنويع الشراكات الاقتصادية، وتسليط الضوء على دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية وتعزيز حضور ليبيا على خارطة التجارة والاستثمار الإقليمي والدولي.