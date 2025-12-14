ليبيا تشارك بـ«المنتدى العالمي لتحالف الحضارات» في السعودية

شارك وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العالمي الحادي عشر لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، المنعقد يومي 14 و15 ديسمبر 2025، في العاصمة السعودية الرياض.

ويأتي انعقاد المنتدى تزامنًا مع الذكرى العشرين لتأسيس تحالف الحضارات، تحت شعار عقدان من الحوار من أجل الإنسانية، وبمشاركة وفود رفيعة المستوى من مختلف دول العالم.

وناقش المنتدى مبادئ الاحترام المتبادل، والتفاهم، وتعزيز السلام في عالم متعدد الأقطاب، إلى جانب التحديات المرتبطة بخطاب الكراهية، والنزاعات، والتطرف، إضافة إلى بحث سبل تعزيز الحوار، وتوطيد الروابط الواقعية بين الشباب، ورسم ملامح المسار المستقبلي للتحالف في ظل المتغيرات الدولية الراهنة.

وعلى هامش أعمال المنتدى، التقى الباعور، اليوم الأحد، وزير خارجية البوسنة والهرسك إلمدين كوناكوفيتش.

وأكد الباعور خلال اللقاء أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والبوسنة والهرسك في مختلف المجالات، في ضوء العلاقات الممتدة التي تربط البلدين، مع التأكيد على ضرورة العمل على إنشاء آلية للتشاور السياسي بين وزارتي الخارجية، وتعزيز التعاون في مجال التدريب الدبلوماسي.

وأشار الباعور إلى أهمية دفع التعاون الاقتصادي، واستثمار الفرص المتاحة لتوسيع التبادل التجاري وجذب الاستثمارات، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والصحة، والتعليم، والبنى التحتية.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على استمرار التواصل والتنسيق بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

وفي سياق اللقاءات الثنائية، اجتمع الباعور، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية شايع محسن الزنداني، وذلك على هامش المنتدى ذاته في الرياض.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وآفاق توسيع مجالات التعاون المشترك بما يحقق مصالح الشعبين، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان أهمية تكثيف التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم الاستقرار، وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين.