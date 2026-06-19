ليبيا تشارك بـ«معرض الدفاع» في فرنسا.. مباحثات مع مسؤولين عسكريين

بدعوة رسمية من وزارةِ الدفاعِ الفرنسيةِ، شاركَ مديرُ إدارةِ الاستخباراتِ العسكريةِ الليبيةِ، الفريقُ محمود حمزة، رفقةَ الوفدِ المرافقِ له، في فعالياتِ المعرضِ الدوليِّ للدفاعِ والأمنِ البريِّ والجويِّ، الذي تحتضنُه العاصمةُ الفرنسيةُ باريس، ويُعدُّ أحدَ أبرزِ المحافلِ الدوليةِ المتخصصةِ في مجالاتِ الدفاعِ والأمنِ.

وشهدَ حفلُ افتتاحِ المعرضِ عرضًا عسكريًا للقواتِ المسلحةِ الفرنسيةِ، بحضورِ عددٍ من وزراءِ الدفاعِ ورؤساءِ الأركانِ وقادةِ الجيوشِ من مختلفِ دولِ العالمِ، في مشهدٍ عكسَ أهميةَ الحدثِ ومكانته على الصعيدِ الدوليِّ.

وعلى هامشِ المشاركةِ، عقدَ الفريقُ محمود حمزة سلسلةً من اللقاءاتِ الثنائيةِ رفيعةِ المستوى، شملت وزيرةَ الدفاعِ الفرنسيةِ، ورئيسَ هيئةِ الأركانِ العامةِ للقواتِ المسلحةِ الفرنسيةِ، ورئيسَ أركانِ الجيشِ البريِّ الفرنسيِّ، ورئيسَ أركانِ البحريةِ الفرنسيةِ، إضافةً إلى المبعوثِ الخاصِّ للرئيسِ الفرنسيِّ إلى ليبيا بول سولير، وذلك خلال لقاءاتٍ احتضنها قصرُ الإليزيه.

كما التقى مديرُ إدارةِ الاستخباراتِ العسكريةِ عددًا من كبارِ المسؤولينَ العسكريين، من بينهم قائدُ الجيشِ الثاني التركيِّ، ووزيرُ الدفاعِ التشاديِّ، ورئيسُ أركانِ الجيشِ الوطنيِّ الموريتانيِّ، ورئيسُ هيئةِ التسليحِ الإيطاليةِ، حيث تناولتِ المباحثاتُ جملةً من القضايا الإقليميةِ ذاتِ الاهتمامِ المشتركِ، وسبلَ تطويرِ آفاقِ التعاونِ العسكريِّ والأمنيِّ، وتبادلَ الخبراتِ والتجاربِ، بما يسهمُ في تعزيزِ الشراكاتِ الثنائيةِ وترسيخِ العلاقاتِ بين الدولِ الصديقةِ.