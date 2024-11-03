ليبيا تشارك بفعاليات «برنامج تمكين الشباب العربي» في الرياض

شارك الوفد الشبابي بوزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية، الممثل لدولة ليبيا، في افتتاح فعاليات برنامج تمكين الشباب العربي تحت شعار “قيادات شبابية واعدة” المقام في عاصمة المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 1 إلى 7 نوفمبر 2024م، والذي يشهد مشاركة وفود شبابية ممثلة عن 17 دولة عربية، بهدف تمكين وتطوير قدرات القيادات الشبابية العربية في مختلف المجالات.

وتمحورت فعاليات البرنامج، “حول شرح المفاهيم الأساسية للقيادة والإشراف والمبادئ التي تقوم عليها، كم جرى استعراض مستويات الإشراف لتحقيق الفهم الأمثل لأهمية وأهداف القيادة الإشرافية، كما تناول البرنامج مفهوم المهارات القيادية وأهمية تطويرها والأساليب المتبعة لتنمية هذه المهارات القيادية”.

وتضمنت فعاليات البرنامج “زيارة الوفود المشاركة إلى معرض استضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم لكرة القدم 2034، الذي يعرض الجاهزية العالية لخمسة مدن مستضيفة للمباريات الرسمية، و 15 ملعباً من ملاعب كرة القدم المخصصة لإستضافة المباريات، بالإضافة إلى 134 منشأة تدريب”.