ليبيا تشارك بفعاليات «معرض الدفاع والطيران» في تركيا

بدعوة رسمية من وزارة الدفاع التركية، شهد وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الفريق عبدالسلام الزوبي، برفقة الوفد المرافق له، انطلاق فعاليات معرض SAHA EXPO 2026 الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية.

ويأتي هذا المعرض ضمن أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والتقنيات المتقدمة، ويجمع مشاركات واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات الدولية العاملة في مجالات التسليح، الطيران، والفضاء.

وتأتي مشاركة ليبيا ضمن حرص وزارة الدفاع على متابعة أحدث التطورات في الصناعات العسكرية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة، بما يسهم في رفع كفاءة القدرات الدفاعية والتقنية للبلاد.

ومعرض SAHA EXPO هو أحد أهم المعارض الدولية في مجال الدفاع والطيران والفضاء، ويقام سنويًا في تركيا. يسعى المعرض إلى عرض أحدث التقنيات العسكرية، وفتح فرص التعاون بين الشركات والمؤسسات الدفاعية حول العالم.

