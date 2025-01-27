ليبيا تشارك بمؤتمر «الاتصال الرقمي» في إيطاليا

شارك وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، بحكومة الوحدة الوطنية في فعاليات مؤتمر الاتصال الرقمي بالبحر الأبيض المتوسط المنعقد في مدينة باليرمو بالإيطاليا، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الاتصال والتكنولوجيا بين دول البحر الأبيض المتوسط.

وعلى هامش مشاركته، أجرى اللافي سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين الدوليين، تناولت تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي في مجالات التكنولوجيا والتنمية.

حيث بحث الوزير مع، وكيل وزارة الدولة لسياسة التنمية بوزارة الخارجية الفنلندية باسي هيلمان، بحضور مدير مركز الاتصال الحكومي وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات، آليات تعزيز التعاون بين ليبيا وفنلندا، مع التركيز على إعادة تفعيل الشراكات مع الشركات الفنلندية لدعم التنمية المستدامة.

وفي لقاء آخر مع المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية الأوروبية، ستيفانو سانينو، ناقش اللافي آليات التعاون المستقبلي مع بعثات الأمم المتحدة ووضع استراتيجية مشتركة لمعالجة ملفات الهجرة، والتكنولوجيا، والتنمية المستدامة بما يخدم المصالح المشتركة.

كما التقى الوزير، مع الرئيس التنفيذي لشركة Sparkle، إنريكو ماريا بانجاسكو، حيث تم بحث خطوات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو 2023، مع الشركة القابضة للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تهدف إلى تنفيذ مشروع الكابل البحري الجديد وربط المدن الليبية طرابلس، ومصراتة، وبنغازي، ودرنة.