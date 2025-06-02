ليبيا تشارك بمؤتمر «العمل الدولي» في جنيف

شاركت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الاثنين، في افتتاح الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في قصر الأمم المتحدة بمدينة جنيف.

وتجمع الدورة وفودًا ثلاثية من 187 دولة عضو في منظمة العمل الدولية، تمثل الحكومات وأصحاب العمل والعمال، وتستمر فعاليات المؤتمر حتى 13 يونيو الجاري.

وضم الوفد الليبي ممثلين عن وزارة العمل والتأهيل، وأصحاب العمل، والعمال، في خطوة تعكس حرص ليبيا على تعزيز التمثيل الثلاثي والتزامها بمبادئ العمل اللائق والحوار الاجتماعي.

وشهدت الجلسة الافتتاحية انتخاب وزير القوى العاملة في زيمبابوي، إدغار مايو، رئيسًا للدورة الحالية، إلى جانب انتخاب نواب للرئيس ورؤساء اللجان وفرق العمل الثلاثية.

وتأتي مشاركة الوفد الليبي في إطار جهود الوزارة لدعم الحوار الاجتماعي، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات العمل والتشغيل، وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، بهدف تطوير سياسات سوق العمل الليبي وتحسين بيئة العمل.