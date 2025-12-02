ليبيا تشارك بمؤتمر «المساعدين التشريعيين» في النيجر

انطلقت الاثنين، الموافق 1 ديسمبر، في العاصمة النيجيرية أبوجا، أعمال المؤتمر الأفريقي الأول للمساعدين التشريعيين (ALAC 2025)، بمشاركة وفد ليبي رفيع المستوى برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، موسى فرج، وعضوية كل من الدرعي سالم وجمال كرواد. كما يرافق الوفد القائم بأعمال السفارة الليبية في نيجيريا، عماد معتوق.

وفي كلمة له خلال فعاليات المؤتمر، أكد موسى فرج على أهمية تعزيز الشراكة الوطنية في إدارة الشأن العام، وأوضح أن حق المواطن في الوصول إلى المعلومات يشكل حجر الزاوية للشفافية في عمل السلطة التنفيذية.

ويعقد هذا المؤتمر، الذي يستمر حتى 3 ديسمبر، بمشاركة واسعة من الدول الإفريقية والمنظمات الإقليمية. يركز المؤتمر على تعزيز الشراكة الفعالة بين المواطن والحكومة في القضايا العامة، مع التأكيد على أهمية الشفافية والإفصاح في إعداد التشريعات ومراقبة الحكومة. كما يتناول المؤتمر قضايا حقوق الجمهور في الوصول إلى المعلومات، وهو ما يساهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة في القارة الإفريقية.