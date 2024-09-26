ليبيا تشارك بمؤتمر المنظمة العالمية للمناطق الحرة في دبي

شارك وفد من وزارة الاقتصاد بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، في المؤتمر الدولي السنوي العاشر للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، الذي أقيم في مدينة دبي.

وبحسب ما نشرت الوزارة، “شارك وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة، نوري قطاطي، في المؤتمر الذي أقيم خلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر 2024، تحت شعار “المناطق الاقتصادية والهياكل الاقتصادية العالمية المتغيرة- استكشاف آفاق جديدة للاستثمار”، بحضور الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي ورئيس مجلس دبي للإعلام، وعدد من الوزراء والمسؤولين في منطقة دبي”.

وبحسب الوزارة، “شهد المؤتمر حضور نخبة من الخبراء والمتخصصين وصُنّاع القرار في مجالات المناطق الحرة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى المستثمرين ورواد الأعمال والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، كما حضر ممثلون من أكثر من 136 دولة، إلى جانب ما يزيد على 2000 من قادة الأعمال العالميين والإقليميين ومسؤولي المناطق الحرة، وممثلي العديد من المنظمات والهيئات الدولية”.

يذكر أنه وعلى هامش الحدث، “عُقدت العديد من الاجتماعات واللقاءات التي سلّطت الضوء على دور المنظمة العالمية للمناطق الحرة في تعزيز الاقتصاد العالمي. وخلال هذه الاجتماعات، تناول السيد نوري قطاطي الدور الاستراتيجي الذي تلعبه المناطق الحرة الليبية في حركة التجارة في البحر الأبيض المتوسط، وتجارة العبور نحو العمق الأفريقي، إضافة إلى سبل تعزيز الاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية. كما أشار إلى أهمية دعم المنظمة العالمية للمناطق الحرة لتطوير المناطق الحرة الليبية، واستكشاف إمكانية الاستفادة من الانضمام إلى هذه المنظمة لتعزيز التنوع الاقتصادي في ليبيا”.