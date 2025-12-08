ليبيا تشارك بمؤتمر حول حماية «النساء والفتيات» في مصر

شاركت عضو لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب، فاطمة الصويعي، في أعمال المؤتمر الإقليمي الذي تنظمه هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية بالعاصمة الأردنية عمّان، تحت شعار: «تحويل التعهّدات إلى إجراءات للوفاء بالتزامات استعراض بيجين +30: تبادل المعرفة حول إنهاء العنف ضد النساء والفتيات».

وانطلقت فعاليات المؤتمر اليوم الإثنين الموافق 08 ديسمبر 2025.

ويهدف الحدث إلى تعزيز تبادل الخبرات واستعراض الممارسات الناجحة في المنطقة لدعم الجهود الهادفة إلى تسريع الإصلاحات والسياسات الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، سواء في الفضاءات الخاصة أو العامة أو الرقمية.

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من ممثلي البرلمانات العربية، إلى جانب مسؤولين حكوميين وخبراء قانونيين وممثلين عن منظمات إقليمية ووكالات تابعة للأمم المتحدة.

وتطرقت جلسات المؤتمر إلى أبرز التحديات المستجدة في مجال مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف المُيسَّر تكنولوجيًا، إضافة إلى استعراض الإصلاحات القانونية الحديثة والنماذج المبتكرة في تقديم الخدمات على مستوى المنطقة العربية، فضلاً عن عرض تجارب دولية ناجحة تدعم تنفيذ التزامات «بيجين +30» الهادفة لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات.